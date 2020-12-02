شكرا لقرائتكم صفقات الزمالك .. هل ينضم ثنائى الأهلى صالح جمعة وأحمد الشيخ للأبيض؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشهد نادى الزمالك، تحركات إدارته فى الوقت الحالى من أجل دعم صفوف الفريق الأبيض فى الموسم الجديد، حيث تم عرض على إدارة النادى الحالية ثنائى الأهلى صالح جمعة وأحمد الشيخ من أجل الانضمام إلى قلعة ميت عقبة، إلى جانب بحث ضم الثنائى إسلام صالح لدعم خط الوسط إلى جانب أمير عادل لدعم الخط الأمامى.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، عن أن إدارة النادى لم تبدي قرار نهائى بشأن الصفقات حيث تم الاتفاق المبدئى أنه حال الاستقرار على ضم صالح جمعة سيتم وضع بنودا فى التعاقد تضمن التزامه التام من أجل الحصول على مستحقاته حيث سيتم ربط المستحقات بنسبة المشاركة والتزامه فى التدريبات والمواعيد الخاصة بها إلى جانب انتظار قرار لجنة الكرة بالنادى بشأنه وبشأن الشيخ قبل التفاوض النهائى حول ضم الثنائى.

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة الزمالك فى طريقها إلى التعاقد مع إسلام صالح، من أجل دعم البدائل فى خط الوسط، خاصة بعد الإصابة التى تعرض لها محمد أشرف روقة فى مباراة طلائع الجيش، فى دور نصف النهائى بكأس مصر، والتى ودعها الفريق منافساتها بعد الخسارة بثلاثة أهداف مقابل، إلى جانب معرفة متطلبات أمير عادل المالية من أجل تدعيم الخط الأمامى.

فيما يمتلك أحمد الشيخ عرضًا من نادى بيراميدز، إلا إن اللاعب أجل حسم انضمامه للفريق انتظارا للقرار النهائى فى الزمالك بشأن ضمه من عدمه، إلى جانب تحرك الزمالك لضم مدافع شاب لتدعيم الخط الخلفى وسيتم الانتهاء من ذلك الملف خلال الاجتماعات الدائرة حاليًا بين مسئولى قلعة ميت عقبة حيث يتم التحرك بصورة مبدئية من أجل توفير مستحقات لاعبى الفريق الحاليين بالتزامن مع التحركات لإنهاء ملف الصفقات.