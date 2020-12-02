شكرا لقرائتكم خبر عن خروج فلامنجو حامل اللقب من ثمن نهائي «ليبرتادوريس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خرج نادي فلامنجو البرازيلي، حامل كأس «ليبرتادوريس»، من ثمن نهائي المسابقة القارية الأولى في أمريكا الجنوبية، بسقوطه أمام ضيفه راسينج الأرجنتيني الثلاثاء على ملعب «ماراكانا» التاريخي في ريو دي جانيرو.

وبعد التعادل ذهاباً 1-1 في 24 نوفمبر الماضي في بوينس آيرس، خاض الفريقان وقتاً اضافياً بعد نتيجة مكررة، ثم ابتسمت ركلات الترجيح لراسينج 5-3.

افتتح النادي الأرجنتيني التسجيل عبر المخضرم ليوناردو سيجالي (65)، بعد دقيقتين من طرد لاعب فلامنجو رودريجو كايو. وعادل فلامنجو في اللحظات الأخيرة عبر ويليان آراو (90+3). وتألق في صفوف راسينج حارسه جابريال آرياس الذي صد العديد من الكرات خلال المباراة، ثم تألق في ركلات الترجيح بإبعاد إحدى الكرات.

وكان فلامنجو أحرز لقب 2019 للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه على ريفربليت الأرجنتيني بطل نسخة 2018. وضمن لائحة المتوجين، تحتل أربعة أندية أرجنتينية المراكز الخمسة الأولى، بينها اندبندينتي صاحب سبعة ألقاب.

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