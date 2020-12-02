شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين يوضح موقف بيراميدز من بيع «دونجا» للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن نادي بيراميدز لن يفرط مطلقًا في خدمات نبيل عماد دونجا، وليس في حاجة إلى أي فلوس، حيث يرغبون في بناء فريق قوي للمنافسة محليًا وقاريًا.

وقال، في تصريحات عبر برنامج «ملعب الصقر» المذاع على راديو مصر: «بيراميدز لن يفرط في دونجا للزمالك أو غيره، فهو يشتري اللاعبين بالملايين لبناء فريق، فكيف سيقوم بالتفريط في لاعب مميز مثل دونجا».

وأضاف: «الزمالك فاوض دونجا منذ فترة طويلة، ولكن بيراميدز أبلغهم منذ فترة طويلة بصعوبة رحيل اللاعب مهما كانت الأسباب».