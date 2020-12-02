شكرا لقرائتكم الغندور مهاجما ميدو : هناك فرق كبير بين الحب الحقيقي للزمالك والحب المرهون بالمصلحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، هجوما عنيفا تجاه أحمد حسام ميدو، بسبب قيام الأخير بإذاعة خبر عبر برنامجه التليفزيوني يؤكد خلاله مطالبة المغربي أشرف بن شرقي بالرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، تعليقا على خبر رحيل بن شرقي، قائلاً : "اقسم بالله لسه قافل مع وكيل أشرف بن شرقي و قال لي كل كلام ميدو غلط و الغريبة إن أنا كنت بتعشى مع وكيل بن شرقي أمس و لم يذهب للنادي من الأساس وبن شرقي باقي وبكرة علي صفحتي تليفون مع كريم البلك وكيل أشرف بن شرقي علي اللايف عشان جمهور الزمالك العظيم يطمئن و هناك فرق كبير من الحب الحقيقي للزمالك والحب المرهون بالمصلحة أو الوجود وفيها لأخفيها أو أحاول أهد المعبد عشان أطلع البطل والحقيقة إن البطل هو اللي بيحب النادي بلا مصالح و هو جمهور الزمالك العظيم و نتقابل يوم الأحد و كل واحد يتحاسب علي كلامه".