شكرا لقرائتكم تعرف على حقيقة تعاقد المقاصة مع صالح جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة ونائب رئيس النادي، أن موقف ناديه بشأن التعاقد مع صالح جمعة لم يحسم بعد ، وقال سليم في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقرالمذاع على راديو مصر: "تم الاتفاق على رعاية النادي وفقا للقوانين واللوائح، وفازت إحدي الشركات برعاية النادي منذ أيام .

وأضاف: "هناك لجنة كرة برئاسة أحمد عبدالخالق ووليد هويدي وسيد متولي، وهناك مدير تعاقدات داخل النادي، وسيتم الاتفاق مع إيهاب جلال على كافة الأمور" ، رافضا الإفصاح عن حقيقة تعاقد المقاصة مع صالح جمعة من عدمه.

وأسدل صالح جمعة الستار على رحلته مع النادي الأهلى، بعد قضاء ما يقرب من 5 سنوات داخل جدران القلعة الحمراء، حيث فسخ اللاعب عقده بالتراضي بعد الجلسة التي جمعت وكيله بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ولم يحضر صالح جمعة الجلسة نظرًا لإصابته بفيروس كورونا إلا أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالحضور خلال فعاليات الجلسة.

بدأت رحلة المعلم مع الأهلى في 22 يوليو 2015 وأعلن الأهلي التعاقد مع صالح جمعة بعقد يمتد لمدة 5 سنوات، مقابل 7 ملايين جنيه لنادى إنبى ورغم أن صالح جمعة قضي خمسة سنوات في الاهلي وهي مدة كبيرة إلا أن تأثيره مع الفريق كان قليل للغاية ولم يترك "بصمات".

خرج صالح جمعة لرحلة احتراف جديدة لصفوف الفيصلي السعودي معارًا من الأهلي، في موسم 2017 / 2018، ولم تستمر رحلة الاحتراف طويلاً، حيث قضى اللاعب 6 أشهر فقط شارك خلالهم في 8 مباريات و3 بكأس الملك، ثم عاد إلى صفوف المارد الأحمر.

شارك صالح جمعة مع الأهلي طوال المدة الماضية في 72 مباراة، سجل خلالهما 12 هدفًا، وصنع 13 آخرين.