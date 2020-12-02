شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بطلا لكأس مصر للمرة الرابعة في تاريخه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 2 ديسمبر 1938 ، توج نادى الزمالك ببطولة كأس مصر للمرة الرابعة في تاريخه على حساب الغريم التقليدي الأهلي بعد مباراة فاصلة بنتيجة 1- صفر، بعد تعادلهما في اللقاء الأول بنتيجة 1-1 ، الذي أقيم يوم 14مايو 1938 ، خاض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كل من: يحيي إمام و ابراهيم نجم الدين و ابراهيم حليم و حسن الفار و عمر شندي و حسين لبيب و محمد لطيف و محمد حسن حلمي و مصطفي كامل طه و مختار حافظ زقلط.

بينما خاض الأهلي اللقاء بتشكيل يضم كلا من حسن ذهني و الوحش و مراد فهمي و مصطفي العلواني “الكسار” و حسين الفار و مصطفي لطيف و عبد الكريم صقر و صالح الصواف و حسين مدكور و عبد المجيد العشري.

سجل هدف اللقاء الوحيد حسين الفار لاعب الأهلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 30 ، أدار اللقاء طاقم تحكيم بقيادة محمد فؤاد حافظ حكم الساحة.

وعلى المستوى المحلى، فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 12 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

فاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى عُقدت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين.

وعلى المستوى الأفريقى تمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالاً فاز الزمالك طوال تاريخه بـ76 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزًا بالبطولات فى الوطن العربى.