أشرف بن شرقي يرد بنفسه على أنباء رحيله عن الزمالك

رد المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الأنباء التى ترددت خلال الساعات الأخيرة حول رحيله عن القلعة البيضاء.

وكتب بن شرقي منشوراً عبر خاصية "ستوري" على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، قال فيه: "إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" صدق الله العظيم.

وأمس الثلاثاء، صرح أحمد حسام "ميدو" بأن لديه معلومة أن أشرف بن شرقي طالب الرحيل عن الزمالك.

كشف كريم البلق، وكيل أعمال أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة طلبه الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.

وقال "البلق": "أشرف بن شرقي مستمر مع الزمالك وعقده مستمر مع النادي لمدة موسمين".

وأوضح ان "بن شرقي" يعتبر نفسه ابنًا من أبناء نادي الزمالك بعد كل هذا التقدير الذي يلقاه من الجماهير.

وأكد وكيل اللاعب: كل التصريحات التي خرجت في وسائل الإعلام عن تواجدي في النادي منذ يومين فهذا لم يحدث مطلقا، ولم أجلس مع المجلس السابق أو حتى اللجنة الحالية المكلفة بإدارة النادي لطلب رحيل أشرف بن شرقي.

وأضاف ان اللاعب يستبعد هذه الفكرة تمامًا، وما يقوله ميدو غير صحيح، وهو غير موفق دائمًا في تصريحاته وأخباره عن الزمالك في برنامجه، وكان يجب أن يراعي شعور جماهير نادي الزمالك في هذه الفترة.

واختتم وكيل "بن شرقي" حديثه قائلا: لا أعلم لماذا يهاجم ميدو بن شرقي؟، وسبق له تحميله مسئولية هدف الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يشار إلى أن الزمالك قد خسر مساء أمس أمام فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، في نصف نهائي بطولة كأس مصر، وذلك بعد أيام من الهزيمة أمام الأهلي فى المباراة التى جمعت بينهما في نهائي دوري أبطال إفريقيا، الجمعة الماضى، وخسرها الأبيض بهدفين مقابل هدف.