تسريب صوتي.. مدحت العدل يفتح النار علي عمرو الجنايني ويسب الحكام بعد هزيمة الزمالك: إنتوا بتصفوا حسابتكم مع مرتضي الزمالك ذنبه إيه

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لتسجيل مكالمة مسربة بين الدكتور مدحت العدل السيناريست المعروف بانتمائه الشديد لنادي الزمالك وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بإتحاد كرة القدم.

وقال “العدل” موجهًا حديثة لعمرو الجناني :” انت مش بتتفرج على الماتشات ولا ايه، هى لجنة الحكام دى مش تبعكم يا عمرو، ولا تبعى انا ولا ايه”

وأشار:” الفار مش بيحسب حاجة للزمالك ولا بيعيد حاجة للزمالك، ومباريات الأهلي الحكام بتحسب ضربات جزاء والفار بيرجع يقوله لا مفيهاش حاجة”

وأضاف “العدل” :” عايز اعرف مش الحكام تبع لجنة اللجنة الخماسية برضوا، ولا الزمالك بس اللى تبعكم، نفسي أفهم؟، ولا انا فاهم غلط”

وواصل “العدل”:” نفسى أعرف الكراسي بتعمل ايه في الناس، وانتوا بتصفوا حسابات مع مرتضى منصور الزمالك ذنبه ايه”