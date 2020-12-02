تفاصيل الحالة الصحية لـ أحمد فتحي بعد إصابته بفيروس كورونا

يخضع أحمد فتحي، ظهير أيمن فريق الكرة بنادي بيراميدز، لفترة عزل صحي في منزله بعد إصابته بفيروس كورونا، صباح أمس الثلاثاء، عقب المسحة التي أجراها اللاعب يوم الاثنين الماضي.

وقال مصدر من بيراميدز في تصريحات خاصه لـ”القاهرة 24″، “إن أحمد فتحي لا يعاني من أي أعراض، وسيكتفي بالعزل في منزله، لحين إجراء مسحة ثانية، لتحديد موعد عودته من جديد إلى التدريبات”.

وأضاف المصدر، “أحمد فتحي تدرب في منزله أمس الثلاثاء للحفاظ على لياقته البدنية، لاسيما أنه لايعاني من أية أعراض، والمسحة الثانية، ستكون الفاصل في عودة اللاعب إلى تدريبات بيراميدز، أم البقاء في العزل المنزلي”.