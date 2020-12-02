شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل فرجانى ساسى يؤجل سفره بسبب جلسة تمديد عقد اللاعب فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجل مهند عون، وكيل الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط فريق الزمالك، سفره من القاهرة إلى تونس، من أجل عقد جلسة مع إدارة النادى الحالية لبحث تجديد عقد اللاعب، وتواصلت اللجنة المسؤولة عن إدارة شئون قلعة ميت عقبة مع وكيل ساسى من أجل عقد جلسة مناقشات معه ، لبحث تجديد عقد اللاعب وبقائه ضمن صفوف الفريق الأبيض، حيث ينتهى تعاقده مع النادى بنهاية الموسم المقبل.

ويمتلك فرجانى ساسى عدة عروض قطرية إلا إن رغبته الأولى تكمن فى الاستمرار داخل الزمالك، وينتظر المفاوضات التى ستتم بين وكيله وإدارة النادى الحالية من أجل الوقوف حول مستقبله مع الفريق، وكان وكيل أعمال ساسى قد تواجد فى القاهرة من أجل إنهاء صفقة انضمام التونسى حمزة المثلوثى إلى الزمالك حيث كان من المفترض أن يغادر القاهرة أمس إلا أنه أجل سفره بعد طلب إدارة النادى عقد جلسة معه.

فيما قرر الجهاز الفنى للزمالك، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 3 أيام، وذلك عقب مباراة طلائع الجيش ووداع كأس مصر وذلك بعد أيام من الهزيمة أمام الأهلى، فى المباراة التى جمعت بينهما فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، الجمعة الماضى، وخسرها الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وتأهل طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه إلى نهائى كأس مصر، بعد فوزه على الزمالك اليوم، وذلك بعدما تأهل إلى دور نصف نهائى كأس مصر عقب فوزه على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية فى ربع النهائى، بنتيجة 3/1 بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، وذلك بعدما استهل الطلائع مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على دكرنس بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، ثم عبور مصر للمقاصة، بهدف دون رد، فى دور الـ16 من منافسات كأس مصر.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من: "محمود جنش فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وإسلام جابر فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمد روقا وأمامهما محمد أوناجم وشيكابالا وأحمد زيزو فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

فيما بدأ فريق طلائع الجيش المباراة بتشكيل يضم كلاً: "محمد بسام فى حراسة المرمى، أحمد علاء وعلى الفيل ومحمد ناصف وزولا فى خط الدفاع، خالد سطوحى وفرانك ستيفن ومهند لاشين وأحمد سمير فى خط الوسط، ناصر منسى وعمرو جمال فى خط الهجوم".