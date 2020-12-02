شكرا لقرائتكم خبر عن 2 سوبر مع الأهلى يفصلان كهربا عن لقب "صائد كل البطولات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات محمود عبد المنعم كهربا نجم النادى الأهلى على بُعد خطوتين من تحقيق إنجاز تاريخى ليصبح اللاعب الذى حصد كل البطولات ، ففى حالة تتويج كهربا ببطولة السوبر المحلى والسوبر الأفريقى مع المارد الأحمر سيكون قد حصل على كل البطولات ، فقد سبق له التتويج بدوري الابطال الافريقى والدوري المصرى مع الاهلى والكونفدرالية مع الزمالك وكأس مصر ثلاث مرات بواقع بطولتين مع الزمالك وواحدة مع انبى ، بجانب كأس السعودية وكأس الملك مع اتحاد جدة السعودى.

وبالطبع لو شارك كهربا فى كأس العالم للأندية مع الأهلى سيكون إنجازا تاريخيا لمسيرته مع الساحرة المستديرة.

وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم إثر فوزه الثمين 2-1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك، على استاد القاهرة الدولي في أول نهائي مصري للبطولة، كما صعد المارد الأحمر لنهائى كأس مصر ليضرب موعداً مع طلائع الجيش فى الثامنة مساء السبت المقبل كما يلاقيه أيضاَ فى كأس السوبر المحلى فى لقاء لم يتحدد موعده بعد.

ويلاقى الاهلى نظيره نهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية على لقب كأس السوبر الافريقى فى العاشر من ديسمبر الجارى.

وبدأ كهربا مسيرته الكروية داخل صفوف القلعة الحمراء، واستمر مع ناشئي الفريق لمدة 5 سنوات لعب خلالها 20 مباراة، وتمكن من إحراز 36 هدفا، قبل أن يرحل من الأهلي عام 2011.

عقب الرحيل عن ناشئي الأهلي، انضم كهربا إلى صفوف فريق إنبي، ولعب معهم 35 مباراة خلال الفترة ما بين 2011 و2013، وموسم 2014 /2015، في الدوري وكأس مصر أحرز فيها 8 أهداف وصنع هدفين.

خلال فترة مشاركته مع إنبي، خاض فترة احتراف قصيرة على سبيل الإعارة مع نادي لوزيرن السويسري، من أغسطس 2013 إلى مايو 2014، وشارك في 19 مباراة أحرز 7 أهداف وصنع هدفا واحدا.

وفي يوليو 2014، خاض كهربا فترة إعارة أخرى في الدوري السويسري ولكن هذه المرة مع نادي جراسهوبرز، خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2014، ولعب 17 مباراة وأحرز هدفين وصنع مثلهما.

وفي أغسطس من عام 2015، انضم كهربا إلى صفوف نادي الزمالك حيث شارك مع الأبيض في 68 مباراة أحرز خلالها 25 هدفا وصنع 19 هدفا، خلال ولايتين في القلعة البيضاء، تخللهما تجربة احتراف على سبيل الإعارة في اتحاد جدة السعودي لمدة موسمين من أغسطس 2016 حتى مايو 2018، شارك خلالهم مع الفريق السعودي في 53 مباراة وأحرز 24 هدفا وصنع 9 غيرها.

وفى وقت سابق ، واصل محمود عبد المنعم كهربا احتفالاته بعد التتويج باللقب الأول فى تاريخه والتاسع للقلعة الحمراء فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، ونشر كهربا صورته مع كأس دورى أبطال أفريقيا وصورة من خلال تواجده بقطاع الناشئين فى الأهلى عبر حسابه الشخصى على فيس بوك وعلق قائلاً "أنا الأهلى اللى كان والحاضر.. الحمد لله حلمى اتحقق وأخذنا أغلى بطولة فى حياتى.. ده اليوم اللى سعيت له وبذلت كل ما بوسعى حتى أعود إلى بيتى.. هنا طفولتى هنا كبرت ومن أجله حاربت.. مبروك لأعظم جمهور فى الكون الثالثة شمال حياتى كلها".