شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير ينتقد قرار فيفا برحيل ثنائى اللجنة الخماسية فى الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الإعلامى أحمد شوبير التسريبات التى أكدت رحيل الثنائى محمد فضل وأحمد عبد الله عن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "هتجنن إزاى 3 بس يديروا اتحاد الكرة، طبعا هى تسريبات بس فى الغالب هتبقى صح، دايما الطريقة كدا يتم تسريب القرار وفى النهاية يبقى صح".
وتابع شوبير ساخراً "هو مثلا فيفا شايف أن الخمسة وجودهم هيبقى وزن تقيل على ترابيزة مجلس ادارة اتحاد الكرة، وليه تم استبعاد فضل وأحمد عبد الله عشان واحد أهلى وواحد زمالك يعنى، طب مثلا بياكلوا على حساب فيفا، معلوماتى إنهم بياكلوا من جيبهم حتى وزنهم خفيف وخاسين، ممكن فيفا بيتشائم من رقم خمسة عشان المثل الشعبى الشهير خمسة وخميسة".
وأكمل شوبير "مش هينفع يكون فى انتخابات لأن القانون المصرى قال لازم الدعوة للانتخابات قبل 31 أكتوبر وده محصلش فطالما فيه مد للجنة الخماسية ليه مش مد لكامل أعضائها".
محمد فضل اعتذر رسميا عن الاستمرار والتواجد فى اللجنة الثلاثية، كما ترددت أنباء عن اعتذار أحمد عبد الله عضو اللجنة أيضا.
وانتهى عمل اللجنة الخماسية أمس 30 نوفمبر وفقا لخطاب التكليف الأخير من فيفا، وتم عقد الجمعية العمومية الطارئة لتعديل لائحة النظام الأساسى.
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