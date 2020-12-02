شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة على جبر من فيرس كورونا.. واختبار أخير قبل العودة للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها على جبر مدافع فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، سلبية من فيروس كورونا، إلا أن اللاعب يستمر فى الغياب عن تدريبات فريقه الجماعية، لحين الخضوع لمسحة طبية أخرى بعد أيام، للتأكد من سلامته بشكل كامل قبل العودة للتدريب ومخالطة باقى زملائه.

وكانت مسحة أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق جاءت سلبية هى الأخرى، إلا أن اللاعب لم يشارك ف التدريبات أيضًا لحين الخضوع لمسحة جديدة، فى الوقت الذى أثبت إصابة أحمد فتحى ظهير أيمن الفريق بالفيرس، ليدخل العزل المنزلى لحين شفائه.

وظهرت ثمانية وجوه جديدة فى قائمة بيراميدز الأفريقية التى ستخوض منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث سيبدأ الفريق السماوى مشواره فى البطولة بمواجهة الفائز من هورسيد الصومالى، والاتحاد الليبى، وسجل بيراميدز قائمته الأفريقية والتى ضمت 8 لاعبين جدد لم يتواجدوا فى قائمة الموسم المنقضى.

قائمة بيراميدز الأفريقية ضمت 29 لاعبًا هي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوى - مهدى سليمان - شريف إكرامى - عبد الرحمن أيمن.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - عمر جابر - أحمد فتحي - أحمد سامي - ولفريد كانون - محمد حمدي - طارق طه.

خط الوسط: محمد فتحي - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمود حمادة - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - عمر العيوني - عبد الله السعيد - أحمد حمودي - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: محمود وادى - محمد الجباس - جون أنطوى.

وضمت القائمة كلاً من أحمد حمودى لاعب الفريق الذى تم قيده بعد الخطأ الإدارى الذى ارتكبه بيراميدز فى الموسم المنصرم.

كما شهدت القائمة قيد ثلاثى الأهلى السابق حارس المرمى شريف إكرامى والظهير الأيمن أحمد فتحى والجناح رمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الإنجليزى، فضلاً عن وجود أحمد سامى مدافع مصر المقاصة، ومحمود صابر لاعب منتخب الشباب، والمهاجم محمود وادى الذى تم التعاقد معه من المصرى البورسعيدى، والحارس الشاب عبد الرحمن أيمن.