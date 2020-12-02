شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يخضع لمسحة إضافية للتأكد من إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع أحمد فتحى ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لمسحة طبية إضافية خلال الأيام المقبلة، للتأكد من إصابته بفيرس كورونا، حيث أثبتت المسحة التى خضع لها اللاعب فى الساعات الأخيرة إصابته بالفيرس، حيث شعر فتحى بحالة من الإرهاق، ما أدى إلى خضوعه لمجموعة من الفحوصات الطبية والتى تبين من خلالها إصابته بكورونا.

ويخضع حاليًا أحمد فتحى لإجراءات العزل المنزلى، مع تطبيق البروتوكول الطبى لوزارة الصحة المصرية، من أجل التعافى سريعًا من الفيرس والعودة لتدريبات فريقه.

وكانت نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها على جبر مدافع بيراميدز، جاءت سلبية من فيروس كورونا، إلا أن اللاعب يستمر فى الغياب عن تدريبات فريقه الجماعية، لحين الخضوع لمسحة طبية أخرى بعد أيام، للتأكد من سلامته بشكل كامل قبل العودة للتدريب ومخالطة باقى زملائه.