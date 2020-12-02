شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: استاد الأهلى والسلام أو برج العرب الأقرب لاستضافة نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن استاد الأهلى والسلام واستاد برج العرب بالإسكندرية هما الاقرب لاستقبال نهائى كأس مصر بين الأهلى وطلائع الجيش، المقرر له الثامنة مساء السبت المقبل، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "كان صعب الأهلى يقدم مباراة كويسة امبارح بعد الاحتفالات العارمة بالتتويج الأفريقى وعدم تدريب الفريق الأحمر إلا مرة واحدة قبل مواجهة الاتحاد السكندرى ومع ذلك الفريق تمكن من خطف تذكرة التأهل للمباراة النهائية".

ويضيف شوبير "بدر بانون مدافع الأهلى سيجد صعوبة شديدة فى حجز مكان أساسى بتشكيل الفريق الاحمر لأن الثنائى ياسر إبراهيم وأيمن أشرف يعيشون أفضل حالاتهم الكروية، بينما يتولى قفشة إصلاح الأخطاء الهجومية لمروان محسن وجيرالدو وحسين الشحات".

وأكمل شوبير "حسام حسن أخطأ بخروج عمار حمدى الذى تسبب فى إزعاج كبير لفريق الاهلى وخروجه تسبب فى إراحة خط وسط الفريق الاحمر كثيراً".

وأردف شوبير "2020 سنة سيئة للعالم كله لكنها سعيدة للأهلى الذى حصد الدورى وكأس أفريقيا وصعد لنهائى كأس مصر ولديه مباراتان سوبر محلى وأفريقى".

وتابع شوبير "استاد الأهلى والسلام أو استاد برج العرب بالإسكندرية هما الأقرب لاستضافة نهائى كأس مصر، خاصة أن استاد القاهرة بدأ الزرعة الشتوية ولن يستقبل المباراة، بينما يرحب الأهلى بخوض السوبر الأفريقى داخل مصر أو خارجها ليس هناك فارق لاسيما أن المباراة لن تقام بحضور جماهيرى بينما اتخذ الكاف قرار نهائى بإقامتها فى مصر".

وصعد فريق الأهلى لنهائى كأس مصر بالفوز القاتل الذى حققه على الاتحاد بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، خلال المباراة التى جمعتهما باستاد السويس فى نصف نهائى كأس مصر.

سجل رزاق سيسيه للاتحاد ثم تعادل قفشة للأهلى قبل أن يضيف حمدى فتحى الهدف الثانى القاتل للأهلى فى الدقيقة 89 من زمن المباراة.