شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طبيب الأهلى الجديد بعد استقالة خالد محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان مسئولو النادى الأهلى بالدكتور أسامة مصطفى لشغل منصب طبيب الفريق خلال الفترة الحالية لتعويض الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الذى رحل مؤخرا عن منصبه بعد التقدم باستقالته عقب تتويج الأهلى بدورى أبطال أفريقيا.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي قد وافق على استقالة الدكتور خالد محمود، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم، بعد سنوات طويلة من الإخلاص والعطاء، بذل خلالها جهدًا كبيرًا، ونال تقدير واحترام الجميع. وقال عبد الحفيظ إن هناك ظروفًا خاصة أجبرت الدكتور خالد محمود على تقديم استقالته، حيث طلب إعفاءه من المهمة لذات الظروف منذ فترة طويلة، لكن تأجيل المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا أكثر من مرة حال دون قبول الاستقالة، خاصة أنه رفض ترك الفريق وسط الموسم، وهو أمر إيجابي يحسب له بكل المقاييس، وأضاف مدير الكرة أن الدكتور خالد محمود من الكفاءات المتميزة، وبذل جهدًا كبيرًا خلال فترة عمله بالأهلي، وتحمل الكثير من الضغوط والانتقادات، وتعامل بمبدأ النادي الأهلي وسط تلك الظروف. ووجه عبد الحفيظ الشكر باسم الجهاز الفني واللاعبين ومنظومة فريق الكرة إلى الدكتور خالد محمود، على جهده وعطائه خلال الفترة الماضية، وتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة.

وفاز الأهلي أمس علي الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السويس في نصف نهائي كأس مصر.