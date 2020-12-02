عمرو جمال يكشف سر التفوق على الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

كشف عمرو جمال مهاجم فريق طلائع الجيش، أن خبرات مدرب الفريق طارق العشري ساعدت فريقه لحسم مباراة الزمالك والتي انتهت بالفوز (3-1) ضمن مباريات دور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر.

وأضاف عمرو جمال في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" :"طارق العشري تحدث معنا على ضرورة تحقيق الفوز والتواجد في المباراة النهائية خاصة أن فريق الطلائع يمتلك لاعبين على أعلى مستوى".

وتابع :"طارق العشري خاض المباراة بذكاء شديد خاصة وأن الزمالك كان طموحه مواجهة الأهلي والفوز عليه، لكن خبرات العشري واللاعبين وتطبيق فكره في الملعب حسم المباراة لصالحنا".

وأنهى :"طارق العشري نجح في رفع الحالة البدنية والفنية للاعبين قبل المباراة بأسبوعين فقط إلى جانب طريقة اللعب التي كان لا يعلمها أحد في المباراة بسبب تبادل الأدوار المستمر".

وكان طلائع الجيش تأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه ليضرب موعدًا أمام الأهلي مساء السبت المقبل.

جدير بالذكر أن الأهلي صعد للمباراة النهائية بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد، في لقاء أقيم مساء أمس الثلاثاء على ملعب "الجيش بالسويس".