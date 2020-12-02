بسبب اتفاق بريكست.. تعديلات وضوابط جديدة على انتقالات الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عدد من التعديلات التي تتعلق بإبرام أندية مسابقتي الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى للصفقات خلال الفترة المقبلة.

التعديلات التي أقرها الاتحاد الإنجليزي جاءت نتيجة اتفاق خروج بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي "بريكست"، والتي أدت لمعاملة الدول الأوروبية ولاعبيها أسوة بباقي دول العالم.

الاتحاد الإنجليزي أوضح أن أندية بريميرليج والدرجة الأولى -كمرحلة أولى قبل التعميم على بقية الدوريات- لن تتمكن مع التعاقد مع لاعبي دول القارة الأوروبية إلى بعد اجتياز عدد من الشروط.

وتقوم المملكة المتحدة حاليًا بعدد من الإجراءات والخطوات للخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيؤدي لتغييرات في لوائح وضوابط التعاقدات مع اللاعبين في المسابقات الإنجليزية.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيانه: "الأندية لن تكون قادرة على التعاقد مع عدد مفتوح من لاعبي دول الاتحاد الأوروبي، لاعبو هذه الدول ستحتاج لمصادقة الحوكمة الرياضية مثل لاعبي أي دولة أخرى للحصول على تصريح العمل في المملكة المتحدة".

وترتبط مصادقة الحوكمة الرياضية بالمشاركات الدولية لأي لاعب مع منتخب بلاده والتي يجب أن تتجاوز 70% خلال آخر عامين -أو عام واحد للمواهب الناشئة-، شرط أن يكون المنتخب من بين المصنفين الـ50 الأفضل عالميًا في تصنيف الاتحاد الدولي.

وأضاف البيان: "في الدوري الممتاز، سيسمح للأندية التعاقد مع ثلاثة لاعبين أجانب فقط تحت سن الـ21 عام خلال انتقالات يناير القادم، وستة لاعبين على مدار الموسم بوجه عام، وهذا ما يمكن أفضل اللاعبين في جميع أنحاء العالم من التدريب واللعب مع مواهبنا المحلية".

واختتم: "بناء على لوائح فيفا، فإن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يعني أيضًا أن الأندية لن تكون قادرة على التعاقد مع أي لاعب لم يصل إلى عامه الـ18 من أي دولة في العالم".