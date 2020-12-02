رئيس الاتحاد الدولي لليد يكشف موقف حضور الجماهير لمونديال مصر

كشف حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، موقف الحضور الجماهيري خلال منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد للمنتخبات والتي تستضيفها مصر في الفترة مابين 13 و 31 يناير من العام المقبل.

وقال رئيس الاتحاد الدولي في تصريحات نقلتها الصحافة الألمانية اليوم الأربعاء، أن فرصة التواجد الجماهيري حاضرة بقوة ، لكنها لن تكون بكامل القدرة الاستيعابية للصالات المغطاة، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وأعمال التعقيم بداية من وصول الوفود إلى المطار وإقامتهم في الفنادق وصولاً إلى الملاعب والغرف الداخلية.

وأضاف، تم الاستقرار على إجراء فحوصات كورونا لكافة الأفراد المشاركة في الحدث

ومن بينهم عمال الفنادق كل 72 ساعة ، لحصر أي مستجدات خاصة بالوضع الصحي ، مؤكداً أن الجميع سينبهر بما ستقدمه مصر خلال الفعالية الدولية المرتقبة .على صعيد آخر كان الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لكرة اليد بقيادة الاسبانى روبرتو جارسيا باروندو، قد أعلن قائمة لاعبى المنتخب الوطنى بدون اللاعبين المحترفين فى المعسكر المغلق بالقاهرة فى الفترة من 1 حتى 22 ديسمبر الجارى، فى إطار الاستعدادات لبطولة العالم فى نسختها ال27 للرجال لكرة اليد و التى تستضيفها مصر فى الفترة من 13 الى 31يناير 2021.وتضم القائمة:.. .

حراسة المرمى : كريم هنداوى - عصام الطيار - عبد الرحمن حميد.

الجناح الأيسر : أحمد حسين - أحمد هشام سيسة.

الظهير الأيسر : يحيى الدرع - حسن قداح - عبد الرحمن فيصل.

صانع ألعاب : إسلام حسن - سيف الدرع - مصطفى خليل.

الدائرة : إبراهيم المصرى - وسام سامى نوار - خالد وليد - أحمد عادل.

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر - محسن رمضان.

الجناح الأيمن : أكرم يسرى - عمر سامى - حازم ممدوح.

الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى: المدير الفني روبرتو جارسيا باروندو، والمدرب العام مجدى أبوالمجد، والكرواتى فينيو لوزيرت مدرب حراس المرمى، ونور أبوزيد مدير المنتخب، ومحمود سعيد إداري، والمهندس محمد إمام محلل فنى، والدكتور محمد شوقى أخصائي العلاج الطبيعى.