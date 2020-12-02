مشاهدة مباراة يوفنتوس ودينامو كييف بث مباشر يلا شوت اليوم بتاريخ 02-12-2020 في دوري أبطال أوروبا

رابط البث المباشر لمشاهدة مباراة يوفنتوس ودينامو كييف juventus vs dinamo-kyiv اليوم بتاريخ 02-12-2020 في دوري أبطال أوروبا ، يفتح ملعب اليانز ستاديوم ابوابه لاستقبال مواجهة يوفنتوس ودينامو كييف في منافسات دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا للموسم الحالي ، حيث من المقرر اليوم الاربعاء الموافق 2 ديسمبر ان يستضيف فريق يوفنتوس المواجهة من امام خصمه فريق دينامو كييف في اطار مواجهة الإياب ، وسوف تبدا اليوم الاربعاء مباراة يوفنتوس ودينامو كييف في تمام الساعة الحادي عشر مساءا بتوقيت السعودية والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر ، وفي مواجهة اليوم يبحث اليوفي عن الانتصار الذى ياكد به على التاهل الرسمي.

مباراة يوفنتوس ودينامو كييف

يوفنتوس حاليا هو رسميا في دور ال 16 بجانب برشلونة المتصدر للمجموعة السابعه ، وحاليا نادي يوفنتوس هو صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط من اربع مباريات وحقق الانتصار في ثلاث مباريات وخسر في مباراة ، واخر مباراة لعبها نادي يوفنتوس قبل مواجهة اليوم تعادل فيها خارج ملعبه من امام خصمه فريق بينفينتو في المباراة التي انتهت بهدف لمثله في الدوري الايطالي ، واخر مباراة لعبها اليوفي في دوري ابطال اوروبا قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه فريق فيرينكفاروسي وحقق الانتصار بهدفين مقابل هدفق.

موعد مباراة يوفنتوس ودينامو كييف

فيما فريق دينامو كييف الذى يبحث عن الدوري الاوروبي من المجموعة السابعه وذلك لان المنافسه في هذه المجموعة كان من البداية صعب جدا ، وحاليا فريق دينامو كييف هو صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحده فقط بعد ان لعب الفريق اربع مباريات ولم يحقق الانتصار في اي مباراة وخسر في ثلاث مباريات ، واخر مباراة لعبها فريق دينامو كييف قبل اليوم كانت على ملعبه وقد خسر فيها من امام برشلونة متصدر المجموعة بنتيجة اربع اهداف بدون رد ، وسوف تنقل اليوم الاربعاء مباراة يوفنتوس ودينامو كييف على قناة بي ان سبورت الرابعه.