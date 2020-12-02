علّق أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، على قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بتعيين الفرنسية ستيفاني فرابار لإدارة مباراة الفريق أمام دينامو كييف، تحكيميًا.
ستكون الحكم ستيفاني أول امرأة حاكمة في مباراة بدوري أبطال أوروبا عندما يستضيف يوفنتوس دينامو كييف، غدًا الأربعاءفي الجولة الخامسة لدور المجموعات.
وقال بيرلو في تصريحات لشبكة "سكاي إيطاليا: "سعيد بذلك، لا يوجد فرق بين الرجال والنساء".
وأضاف: "سنحكم من قبل مسؤول مباراة جيد، شيء رأيناه في الماضي، يسعدنا تجربتها وأنه لا يوجدفرق بين الرجال والنساء".
يذكر أن فرابار أدارت نهائي كأس السوبر الأوروبي في أغسطس 2019 بين ليفربول وتشيلسي.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة يوفنتوس ودينامو كييف بث مباشر اليوم 2/12/2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.