مشاهدة مباراة يوفنتوس ودينامو كييف بث مباشر اليوم 2/12/2020

علّق أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، على قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بتعيين الفرنسية ستيفاني فرابار لإدارة مباراة الفريق أمام دينامو كييف، تحكيميًا.

ستكون الحكم ستيفاني أول امرأة حاكمة في مباراة بدوري أبطال أوروبا عندما يستضيف يوفنتوس دينامو كييف، غدًا الأربعاء

في الجولة الخامسة لدور المجموعات.

وقال بيرلو في تصريحات لشبكة "سكاي إيطاليا: "سعيد بذلك، لا يوجد فرق بين الرجال والنساء".

وأضاف: "سنحكم من قبل مسؤول مباراة جيد، شيء رأيناه في الماضي، يسعدنا تجربتها وأنه لا يوجد

فرق بين الرجال والنساء".

يذكر أن فرابار أدارت نهائي كأس السوبر الأوروبي في أغسطس 2019 بين ليفربول وتشيلسي.