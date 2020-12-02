أسوان يضم مهاجم الجونة وبيراميدز السابق

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح نادي أسوان الرياضي في ضم اللاعب محمود صلاح، مهاجم الجونة وبيراميز السابق، للانضمام إلى صفوف الفريق خلال الموسم القادم بالدوري الممتاز. وقال مصطفي أمين، المشرف على الكرة وعضو مجلس إدارة النادي، إن اللاعب انضم إلى صفوف الفريق في صفقة انتقال حر لمدة موسمين. الوضع في مصر

اصابات 116,303

تعافي 102,816

وفيات 6,666

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