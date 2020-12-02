شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الثالثة بدوري الأبطال: رقم قياسي دفاعي للسيتي ومارسيليا يتمسك بالأمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضمن مانشستر سيتي صدارة المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات في دوري الأبطال موسم 2020/2021، وقبل جولة واحدة من نهاية مرحلة المجموعات، وذلك بعد تعادله سلبيًا خارج قواعده في البرتغال ضد نادي بورتو، الذي ضمن بدوره التأهل للدور التالي من المسابقة باحتلاله المركز الثاني بـ رصيد 10 نقاط.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، مع حفاظ الفريق على نظافة شباكه في 4 مباريات متتالية في سلسلة لم يعرفها النادي من قبل في دوري الأبطال، وسلسلة لم تحدث في تاريخ النادي على مستوى المشاركات الأوروبية سوى في مناسبة واحدة خلال موسم 1969/1970 في كأس الكؤوس الأوروبية (5 مباريات متتالية).

وسيطر مانشستر سيتي على المباراة وكان الأقرب للفوز، لكن لاعبوه تفننوا في إهدار الفرص، لتكون نتيجة المباراة هي أول نتيجة تعادل سلبي يحققها رجال المدرب بيب جوارديولا في 92 مباراة تنافسية بمختلف البطولات منذ نهائي كأس كاراباو ضد تشيلسي في فبراير 2019.

ويعد هذا هو أول تعادل سلبي على الإطلاق لمانشستر سيتي في دوري الأبطال تحت قيادة بيب جوارديولا، وهو أول تعادل سلبي للمدرب في المسابقة بعد 59 مباراة، ومنذ التعادل السلبي ضد شاختار دونيتسك في فبراير 2015 عندما كان مدربًا لبايرن ميونيخ.

وحافظ نادي بورتو البرتغالي على نظافة شباكه في 4 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا، وهي سلسلة لم يعرفها النادي في المسابقة منذ 8 سنوات (أكتوبر 2012).

وفي مارسيليا، نجح النادي الفرنسي في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم، والذي جاء على حساب نادي أوليمبياكوس اليوناني بنتيجة 2-1، لينهي مارسيليا سلسلته الكارثية في المسابقة والتي شهدت خسارته لـ 13 مباراة متتالية في دوري الأبطال في رقم قياسي سلبي غير مسبوق لنادي بالمسابقة.

وسجل الجناح الفرنسي ديميتري باييه هدفي فريقه (من ركلتي جزاء) ليسجل أول أهدافه على الإطلاق في المسابقة، وبعد 20 مشاركة (10 مع مارسيليا و10 مع ليل).

وتشبث مارسيليا بفرصة الاستمرار في المسابقات الأوروبية هذا الموسم، مع حاجته للفوز أول التعادل في المباراة الأخيرة ضد مانشستر سيتي، وفي نفس الوقت خسارة نادي أوليمبياكوس في الجولة الأخير ضد بورتو البرتغالي.