شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أشرف بن شرقي بعد أنباء رحيله عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك، عقب الأخبار التي انتشرت في الساعات الأخيرة عن طلبه الرحيل عن القلعة البيضاء.

ونشر اللاعب آية قرآنية عبر «ستوري إنستجرام:»يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍۢ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍۢ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ«.

وكان عدد من التقارير والإعلاميين قد أكدوا طلب «بن شرقي» الرحيل عن نادي الزمالك، وعلى رأسهم أحمد حسام ميدو، في برنامجه «أوضة اللبس».