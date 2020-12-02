شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الثانية بدوري الأبطال: كل السيناريوهات ممكنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح ريال مدريد، البطل الأكثر تتويجًا في تاريخ دوري الأبطال، مهددًا بـ مغادرة مرحلة المجموعات بالمسابقة للمرة الأولى على الإطلاق، وذلك بعد خسارته خارج قواعده بنتيجة 2-0 ضد شاختار دونيتسك الأوكراني في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات في المسابقة لموسم 2020/2021.

وخسر ريال مدريد امام الفريق الأوكراني ذهابًا وإيابًا (كان خسر في إسبانيا بنتيجة 3-2 في افتتاح مباريات المجموعة)، ليكون شاختار الأوكراني هو خامس فريق في عهد الأبطال يتغلب على العملاق المدريدي ذهابًا وإيابًا بعد أياكس أمستردام (1995/1996)، بايرن ميونخ (1999/2000)، يوفنتوس (2008/2009) وسيسكا موسكو (2018/2019).

واستمرت عقدة النتائج الكارثية في دوري الأبطال مع غياب القائد سيرخيو راموس، حيث خسر ريال مدريد 8 مباريات من بين أخر 10 مباريات غاب عنها المدافع الإسباني، بما فيهم مباراتين من أصل 3 مباريات هذا الموسم.

وتلقى ريال مدريد 9 أهداف في أول 5 جولات من مرحلة المجموعات، وهو سجل لم يعرفه الفريق من قبل في أسوأ أرقامه الدفاعية في نسخة من المسابقة (خلال مرحلة المجموعات).

وعلى الرغم من الخسارة إلا أن النادي المدريدي لا يزال يملك فرصة الوصول لدور ال 16 من المسابقة، وذلك بعد ان استقر في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وهو نفس رصيد الفريق الأوكراني الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة بأفضلية المواجهات المباشرة ضد العملاق المدريدي.

وجاء فوز إنتر ميلان خارج قواعده بنتيجة 3-2 على بوروسيا مونشنجلادباخ ليبقي الصراع مفتوحًا بين الفرق الـ 4 في المجموعة حتى الجولة الأخيرة، مع تجمد رصيد جلادباخ عند 8 نقاط، وارتفاع رصيد إنتر إلى 5 نقاط، ليكون الفوز في الجولة الأخير من جانب ريال مدريد وإنتر ميلان كافيًا لـ بلوغ الفريقين لدور ال 16.

وقدم البلجيكي روميلو لوكاكو مباراة كبيرة من خلال تسجيله هدفين، عزز بهم سجله في المسابقات الأوروبية إلى 13 هدفًا خلال أخر موسمين فقط، وهو سجل لا يفوقه سوى روبرتو ليفاندوفسكي (18) وإيرلينج هالاند (16) خلال نفس الفترة.

وحقق إنتر ميلان الفوز في الأراضي الألمانية بـ دوري الأبطال للمرة الأولى منذ عام 2011، عندما فاز وقتها على بايرن ميونخ في إياب دور ال 16 بنتيجة 3-2.