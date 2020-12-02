شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز محمود عبدالعزيز بوديتين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، من الجهاز الإداري، تجهيز إقامة مباراتين وديتين، خلال الفترة المقبلة، لتجهيز الفريق للمشاركة في مباريات الدوري.
ويرغب «باتشيكو» في إشراك محمود عبدالعزيز، لاعب وسط الفريق، في الوديتين، لإكسابه حساسية المباريات، قبل الدفع به في المباريات الرسمية.
وتماثل «عبدالعزيز» للشفاء من إصابة الرباط الصليبي، التي أبعدته عن الفريق طوال الفترة المنقضية.
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