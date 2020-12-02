شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: «هنجيب حق نادينا بمنتهي الأدب والاحترام مش بالخناق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، الجميع بتحقيق العدل لنادي الزمالك وللفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء. وقال «يونس«، في تصريحات تليفزيونية: «دوري حماية النادي اللي بمثله وأني أجيب حقه، مضيفًا: «أبسط حقوقنا العدل لأننا عايزين العدل مش عايز نتجامل من حكام ولا من اتحاد كرة، في توقيت مباريات عايزين العدل، وهنعرف نجيب حق نادينا بمنتهي الأدب والاحترام مش بالخناق». وطالب «يونس» الجميع بالكف عن المجاملات وتحقيق العدل بين جميع الفرق والأندية. الوضع في مصر

اصابات 116,303

تعافي 102,816

وفيات 6,666

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