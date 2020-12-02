شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: «ما تطلبوش من الزمالك الالتزام بالأخلاق وناس في الأهلي لا تلتزم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، إن كرة القدم والمنافسة الحقيقية هي تكافؤ الفرص وأن يطبق العدل والمساواة بين جميع الفرق.

وأوضح «يونس«، في تصريحات تليفزيونية: «أنا ضد مطالبة الناس في الزمالك بالالتزام بالأخلاق وفي نفس الوقت ناس في الأهلي لا تلتزم بالأخلاق، عشان كدا لازم أقول ما تطلبوش من الزمالك الالتزام بالأخلاق وفيه ناس في الأهلي متلتزمش بالأخلاق».

وتابع: «معني كلامي أن يكون هناك عدل، يعني متطلبش من الأهلي ومتطلبش نفس الشئ من الرمالك، أطلب من الاثنين وحقق العدل بينهما».