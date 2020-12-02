شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يوجه رسالة إلى محمود الخطيب: «ركز في الملعب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، رسالة لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، طالبه فيها بالتركيز على التنافس في الملعب والابتعاد عن أي أمور خارجه.

وقال «يونس«، في تصريحات تليفزيونية: «أنا هحافظ علي نادي الزمالك وعلى فريقي ومحمود الخطيب يحافظ علي ناديه وفريق أيضًا».

ونصح يونس رئيس الأهلي أن يركز فقط علي التنافس في المستطيل الأخضر والـ٩٠ دقيقة فقط، وعدم الانشغال بأي أمور خارج مباريات كرة القدم،

وأضاف: «أنا شخصيًا لا أحب أي أمور خارج الـ 90 دقيقة فقط».