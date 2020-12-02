شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلي يخضعون لمسحة طبية غدا استعداد لنهائي كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجري لاعبو فريق الأهلي مسحة طبية غداً ، الخميس، للكشف عن فيروس كورونا وذلك تنفيذا للبروتوكول الطبي المُتبع قبل المباريات الرسمية بـ48 ساعة ، ويترقب الاهلي نتجة مسحة خماسي الفريق المُصاب بورونا وهو المالي ديانج ووليد سليمان ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام.

وليد سليمان أثار حالة من الدهشة في الأهلي فبعدما تحوّلت عينة الأولي من إيجابية إلى سلبية يوم السبت الماضي وحضر اللاعب الحفل الذي أقامته إدارة النادي مساء السبت بمقر الجزيرة بعد التتويج ببطولة أفريقيا جاءت نتيجة المسحة التى خضع لها اللاعب يوم الأحد الماضي إيجابية لتؤكد إصابته بالفيروس مرة أخرى رغم أنه كان قد تماثل للشفاء منه بعدما حرمه من نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي فاز فيه الاهلي على الزمالك بهدفين لهدف الجمعة الماضي.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري أمس ، الثلاثاء، بهدفين لهدف في نصف نهائي كأس مصر ويلعب مع طلائع الجيش مساء السبت المقبل بإستاد القاهرة في نهائي الكأس بعدما أطاح الطلائع بالزمالك من نصف النهائي بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف.