شكرا لقرائتكم اللجنة المنظمة لمونديال اليد تبحث مع وزارة الرياضة آلية حضور الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبحث اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 عن ألية حضور الجماهير لمنافسات المونديال بالتعاون مع وزارة الشباب و الرياضة وفقا للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا قبل الإعلان عن العدد المحدد المسموح حضوره كل مباراة.

و أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لكرة اليد بقيادة الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو قائمة لاعبى المنتخب الوطنى بدون اللاعبين المحترفين فى المعسكر المغلق بالقاهرة فى الفترة من 1 حتى 22 ديسمبر الجارى، فى إطار الاستعدادات لبطولة العالم فى نسختها الـ27 للرجال لكرة اليد و التى تستضيفها مصر فى الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021.

تضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : كريم هنداوى - عصام الطيار - عبد الرحمن حميد.

الجناح الأيسر: أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسة.

الظهير الأيسر: يحيى الدرع - حسن قداح - عبد الرحمن فيصل.

صانع ألعاب: إسلام حسن - سيف الدرع - مصطفى خليل.

الدائرة: إبراهيم المصرى - وسام سامى نوار - خالد وليد - أحمد عادل.

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر - محسن رمضان.

الجناح الأيمن: أكرم يسرى - عمر سامى - حازم ممدوح.

الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى: المدير الفني روبرتو جارسيا باروندو، والمدرب العام مجدى أبوالمجد، والكرواتى فينيو لوزيرت مدرب حراس المرمى، ونور أبوزيد مدير المنتخب، ومحمود سعيد إداري، والمهندس محمد إمام محلل فنى، والدكتور محمد شوقى أخصائي العلاج الطبيعى.