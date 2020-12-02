شكرا لقرائتكم وزاراة الرياضة: مسرحية لفريق من الصم والبكم ضمن مهرجان نواة للفنون المجتمعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شاركت المؤسسة العربية للإعاقة السمعية بتقديم مسرحية "مستورة وغندورة" لفريق مسرحى كامل من ذوى الهمم والقدرات الخاصة "الصم والبكم" من حيث التمثيل والإنتاج والفريق الفنى، وذلك لأول مرة في الوطن العربى، والشرق الأوسط.

جاء ذلك في إطار فعاليات مهرجان نواة للفنون المجتمعية الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للتدريب) بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومؤسسة اتجاه للعام الثالث على التوالي وذلك خلال الفترة من 21 نوفمبر حتى 7 ديسمبر الجارى بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.

وتدور أحداث المسرحية حول إحدى القضايا الهامة بالمجتمع المصرى وهى "الزواج المبكر" حيث عرضت المسرحية نموذجين من الفتيات إحداهما تتزوج في سن صغير، وتتعرض للعديد من المشكلات والأخرى تتزوج عقب انتهاء تعليمها الجامعى وتتزوج الشاب المناسب لها، وتأتى المسرحية من تأليف وإخراج الأستاذ ياسر بدوى.

حضر العرض المسرحي كل من اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ومنال جمال مدير عام التدريب، ومنال عيد مسئول برامج السكان بمنظمة الأمم المتحدة للسكان، وحنان محسن رئيس المؤسسة العربية للإعاقة السمعية، وعدد من المسئولين ممثلي الجهات المنظمة.