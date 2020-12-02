شكرا لقرائتكم خبر عن تداعيات كورونا تؤجل بطولة أستراليا للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتّجه منظمو بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، إلى تأجيلها ثلاثة أسابيع على أن تقام بين 8 و21 شباط/فبراير المقبل، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية ودولية الأربعاء.

وقال الرئيس التنفيذي للبطولة كريج تايلي في رسالة إلى اللاعبين ومسؤولي البطولة نقلتها وسائل الاعلام «لقد تطلب الأمر بعض الوقت، لكن الخبر الرائع أننا سنتمكن من تنظيم بطولة أستراليا المفتوحة في فبراير».

وأضاف «يتعين على اللاعبين الخضوع لحجر صحي لمدة أسبوعين بدءاً من 15 كانون الثاني/يناير، لكن حكومة فيكتوريا وافقت على منح شروط خاصة للمشاركين في بطولة استراليا».

وحصلت صحيفة «ليكيب» الرياضية الفرنسية على تفاصيل الخطة الموضوعة من قبل السلطات الاسترالية التي تقضي «بضرورة وصول اللاعبين بين 15 و17 كانون الثاني/يناير وخضوعهم لحجر صحي ضمن فقاعة حتى 31 منه. كما أشارت إلى أنه لن يسمح لأي شخص بالتواجد خارج غرفة الفندق الذي يمكث فيه أكثر من 5 ساعات خلال الحجر الصحي قبل ان يسمح للجميع بالتنقل بصورة طبيعية في مدينة ملبورن حيث تقام البطولة.

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة في 18 كانون الثاني/يناير، لكن وزير الرياضة في ولاية فكتوريا مارتن باكولا المح الأسبوع الماضي إلى إمكانية تأجيلها أسبوعا أو أسبوعين متحدثا عن مفاوضات معقدة جدا بهذا الشأن بين مختلف الأطراف.

وكان تايلي كشف الثلاثاء تفاصيل البطولة التي يجب أن تحسم قريباً جداً،وغرد قائلا:نحن واثقون من أننا سنكون في وضع يسمح لنا بحسم التفاصيل الأخيرة لبطولة أستراليا المفتوحة 2021 في وقت قريب جداً.

وتابع:كل شيء يتطلب موافقة حكومة (ولاية) فيكتوريا قبل تأكيد ذلك.

واذا نجحت السلطات المحلية وعالم كرة المضرب في التوصل الى حل، فإن برنامج دورات اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات ستطرأ عليه تعديلات كثيرة في مطلع الموسم الجديد.

