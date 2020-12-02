شكرا لقرائتكم خبر عن الديوانية يفرض التعادل على النفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

فرض فريق الديوانية، التعادل على مضيفه فريق النفط بهدف واحد لكل منهما في المباراة التي جرت بينهما على ملعب «الساحر أحمد راضي» في العاصمة بغداد.

قدم الفريقان مباراة متوسطة المستوى؛ إذ تفوق فريق النفط في الشوط الأول وتمكن لاعبه موسى عدنان من تسجيل هدف السبق في الدقيقة الثامنة.

بينما تفوق فريق الديوانية في الشوط الثاني وتمكن من معادلة النتيجة عن طريق لاعبه عبدالله خلف في الدقيقة 81. واقترب الديوانية من تحقيق الفوز، لولا إهدار مهاجمه فلاح عبد الكريم لفرصة لا تعوض في الوقت بدل الضائع عندما أخطأ مدافع النفط أحمد عبد المجيد في إعادة الكرة لحارس مرماه مصطفى سعدون لتصل إلى اللاعب فلاح عبد الكريم، إلا أن الأخير الذي نجح في تجاوز الحارس، لكنه سدد الكرة إلى خارج المرمى بطريقة أصابت الجميع بالذهول.

وضمن الجولة ذاتها تقام عصر ومساء الأربعاء، أربع مباريات؛ إذ يلتقي فريق الطلبة مع ضيفه فريق القاسم على ملعب «الساحر أحمد راضي» في بغداد، ويتواجه فريق أمانة بغداد على ملعبه مع ضيفه فريق الحدود.

ويستضيف فريق الزوراء فريق الكهرباء على ملعب كربلاء الدولي، في حين يحل نفط ميسان ضيفاً على فريق الميناء.

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