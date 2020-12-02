شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يواجه الكويت ودياً في البصرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن مباراة ودية للمنتخب الأول ونظيره الكويتي على ملعب البصرة الدولي في السابع والعشرين من يناير/كانون الثاني المقبل.

وصرح بذلك باسل كوركيس المدير الإداري للمنتخب وقال إن المباراة ستقام على ملعب جذع النخلة في البصرة.

وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لتكملة مشوارهما في التصفيات المزدوجة لبطولتي كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023.

من جانب آخر يصل السلوفيني سريشكو كاتانيتش، مدرب المنتخب العراقي الأول إلى بغداد في الأسبوع المقبل لمتابعة مباريات الدوري العراقي من أجل ضم وجوه جديدة لصفوف المنتخب بعد أن أفرزت المباريات الأخيرة بعض الطاقات الشابة التي يتوقع أن تأخذ مكانها في تشكيلة المنتخب.

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