يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وفرينكفاروزي بث مباشر اليوم 2/12/2020 في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق برشلونة الإسباني في العاشرة مساء اليوم، الأربعاء، ضيفًا على فرينكفاروسي ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على ملعب "جروباما أرينا".

يلعب فريق برشلونة مباراته أمام فرينكفاروسي المجرى كتحصيل حاصل، بعد أن تأهل بشكل رسمي إلى دور الـ 16 بعد تصدره المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، برفقة يوفنتوس الوصيف برصيد 9 نقاط.

واستدعى الهولندي رونالد كومان مدرب فريق برشلونة الإسباني، 20 لاعبًا لمواجهة فرينكفاروسي اليوم، الأربعاء.

واستبعد رونالد كومان مدرب فريق برشلونة، الثلاثى ليونيل ميسي والألمانى تير شتيجن حارس مرمى البارسا والبرازيلي فيليب كوتينيو، بهدف إراحتهم من ضغط المباريات، خاصة أن البارسا قد حسم تأهله إلى دور الـ 16 من الجولة الرابعة، كما يغيب عن البارسا الرباعي جيرارد بيكيه، أنسو فاتي، سيرجي روبرتو وصامويل أومتيتي للإصابة.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالى: دست - بوسكيتس - ألينيا - جريزمان - بيانيتش - برايثوايت - ديمبلي - بويج - نيتو - لينجليت - بيدري

- ترينكاو - ألبا - ماتيوس - دي يونج - فيربو - إيناكي بينا - مينجويزا - كونراد - تيناس.

من جانبه، أكد الهولندى رونالد كومان مدرب فريق برشلونة الإسباني، إن الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يحصل على راحة سلبية بعد مباراة فرينكفاروسي.

وقال مدرب برشلونة، فى مؤتمر صحفى، "كانت لدينا فرصتان فى جدول مباريات الموسم الحالى لمنح ليونيل راحة، وذلك ضد دينامو كييف وغدًا، لكن ليس هناك وقت للراحة بعد مباراة فرينكفاروسي".

وتحدث عن حالة جيرارد بيكيه بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في مباراة أتلتيكو مدريد، قائلاً "تحدثت مع بيكيه، إنه يعمل كل يوم في المدينة الرياضية، لست طبيبًا، ولم أؤثر على قراره بعدم إجراء عملية جراحية في ركبته".

وأكمل المدرب الهولندى "يمكن أن نعتمد على بيكيه هذا الموسم، لكن بدون

تحديد موعد لعودته، يجب ألا نتسرع فى ذلك، وأتمنى أن يلعب مباريات هذا الموسم".

وعن إمكانية ضم مدافع بديل لجيرارد بيكيه بعد إصابته الخطيرة في الركبة، قال كومان "هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن الميركاتو،علينا أولاً معرفة الرئيس الجديد، لا أحب التحدث عن الأسماء أو المراكز التي نريد دعمها".

وعلق مدرب برشلونة، على البطاقة الصفراء التي حصل عليها ليونيل ميسي بسبب خلع قميصه في مباراة أساسونا الأخيرة تكريماً للأسطورة الأرجنتينية مارادونا، "هناك قواعد، حصل ليونيل على بطاقة صفراء بسبب خلع القميص، ولكنه فعل ذلك تكريمًا لمارادونا، إزالة البطاقة ليس عملي، ولكن إذا كان الأمر بيدي سألغي هذه البطاقة".

وأشاد مدرب الفريق الكتالوني، بإمكانيات مارتن برايثويت مهاجم البارسا، قائلاً، "إنه يستحق اللعب أكثر، هو يلعب بشكل جيد للغاية، لكن هناك الكثير من المنافسة بين اللاعبين في الهجوم".

جدير بالذكر أن برشلونة قد حقق فوزاً كبيراً على أوساسونا بنتيجة 4-0 في الجولة العاشرة بالدوري الإسباني، الأحد الماضى.