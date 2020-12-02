الليلة .. يوفنتوس في مواجهة سهلة أمام دينامو كييف بدوري أبطال أوروبا

يلتقي في تمام العاشرة ، مساء اليوم الأربعاء فريق يوفنتوس الإيطالي بنظيره دينامو كييف الأوكراني في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

ومن المقرر إقامة اللقاء على ملعب أليانز ستاديوم "معقل اليوفي" ، ويذاع عبر قناة " بي إن سبورتس 4".

ويحتل يوفنتوس وصافة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط ، فيما يأتي الفريق

الأوكراني ثالثاً برصيد نقطة وحيدة .على جانب آخر أفادت تقارير صحفية، الاثنين الماضي ، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يخطط لإبرام صفقة تبادلية، مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ينتقل بمقتضاها باولو ديبالا مقابل ماورو إيكاردي.

وقالت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، إن نادي يوفنتوس يخطط لإجراء صفقة تبادلية، بانتقال لاعب

الفريق باولو ديبالا إلى نادي باريس سان جيرمان مقابل الحصول على ماورو إيكاري من النادي الباريسي.

وأوضح التقرير، أن نادي يوفنتوس لم يقنع ديبالا بتجديد عقده حتى الَان، الذي ينتهي في صيف 2022، لذلك يسعى لإبرام تلك الصفقة.

وأشار التقرير إلى، أن الصفقة قد تتم بين الناديين في صيف 2021، خاصة وأن ناد يوفنتوس معجب للغاية بقدرات إيكاردي.

ولم يشارك ديبالا مع نادي يوفنتوس يوى في 3 مباريات فقط كأساسي في مختلف البطولات، تحت قيادة أندريا بيرلو مدرب البيانكونيري الجديد.