بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وفرينكفاروزي اليوم 2/12/2020 في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فرينكفاروزي المجري نظيره برشلونة الإسباني في العاشرة مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على ملعب "جوروبا أرينا".

ويخوض الفريق الكتالوني مواجهة الليلة أمام فرينكفاروزي المجري كتحصيل حاصل، بعد أن تأهل بشكل رسمي إلى دور الـ 16 بعد تصدره المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، برفقة يوفنتوس الوصيف برصيد 9 نقاط.

وإستدعى الهولندي رونالد كومان مدرب فريق برشلونة، 20 لاعباً لمواجهة فرينكفاروزي اليوم، الأربعاء.

واستبعد رونالد كومان مدرب فريق برشلونة، الثلاثى ليونيل ميسي والألمانى تير شتيجن حارس مرمى البارسا والبرازيلي فيليب كوتينيو، بهدف إراحتهم من ضغط المباريات، خاصة وأن البارسا قد حسم تأهله إلى دور الـ 16 من

الجولة الرابعة، كما يغيب عن البارسا الرباعي جيرارد بيكيه، أنسو فاتي، سيرجي روبرتو وصامويل أومتيتي للإصابة.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالى: دست - بوسكيتس - ألينيا - جريزمان - بيانيتش - برايثوايت - ديمبلي - بويج - نيتو - لينجليت - بيدري - ترينكاو - ألبا - ماتيوس - دي يونج - فيربو - إيناكي بينا - مينجويزا - كونراد - تيناس. من جانبه، أكد الهولندى رونالد كومان مدرب فريق برشلونة الإسباني، إن الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يحصل على راحة سلبية بعد مباراة فرينكفاروسي.

وقال مدرب برشلونة، فى مؤتمر صحفى، "كانت لدينا فرصتان فى جدول مباريات الموسم الحالى لمنح ليونيل راحة، وذلك ضد دينامو كييف وغدًا، لكن ليس هناك وقت للراحة بعد مباراة فرينكفاروسي".

وتحدث عن حالة جيرارد بيكيه بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في مباراة أتلتيكو مدريد، قائلاً "تحدثت مع بيكيه، إنه يعمل كل يوم في المدينة الرياضية، لست طبيبًا، ولم أؤثر على قراره بعدم إجراء عملية جراحية في ركبته". وأكمل المدرب الهولندى "يمكن أن نعتمد على بيكيه هذا الموسم، لكن بدون تحديد موعد لعودته، يجب ألا نتسرع فى ذلك، وأتمنى أن يلعب مباريات هذا الموسم".