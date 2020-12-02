مشاهدة مباراة برشلونة وفرينكفاروزي بث مباشر اليوم 2/12/2020

يواجه فريق برشلونة نظيره فرينكفاروزي المجري، مساء يوم الأربعاء 2 ديسمبر، على ملعب جروباما أرينا، وذلك لحساب منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من المجموعة السابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح برشلونة من تحقيق الفوز على دينامو كييف برباعية لهدف في الجولة الماضية، ليتصدر جدول الترتيب برصيد 12 نقطة.

الفريق الكتلوني تأهل إلى دور الــ 16 من البطولة، بعدما تمكن من تحقيق العلامة الكاملة حتى الأن بنجاح وحسم بطاقة العبور، يسعى

إلى الاستمرار في مسلسل الانتصارات من أجل حصد مزيد من النقاط التي سوف تبقيه على الصدارة وينهي دور المجموعات في القمة.

وفي ذات السياق، يتواجد فرينكفاروزي في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة وحيدة، بعد الخسارة الأخير أمام يوفنتوس بهدفين لهدف.

الفريق المجري يعاني الويلات، وفقد أمل التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة، ولكن لديه أمل جديد وهو التأهل إلى

الدوري الأوروبي وهذا يحتاج القتال للتربع على المركز الثالث، لذا عليه تحقيق الفوز أمام البرشا بأي طريقة لشحن رصيده بالنقاط من أجل التواجد في المركز الثالث.

موعد مباراة فرينكفاروزي ضد برشلونة

المباراة برشلونة × فرينكفاروزي

المسابقة دوري أبطال أوروبا

الموعد الأربعاء 2 دسيمبر 2020 - الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة BeIN Sport HD 3

الملعب ملعب جروباما أرينا