مجدي عبدالعاطي يوجه رسالة مهمة إلى مصطفى محمد

أكد مجدي عبد العاطي، المدير الفني السابق لأسوان، أن يجب على مصطفى محمد التأني قبل قرار الرحيل عن الزمالك.

وقال مجدي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الزمالك منزل مصطفى محمد، والفريق له

الفضل على اللاعب ويجب أن يتأنى بالقرار قبل أن يحترف وينتظر حتى يناير المقبل".

وأكمل: "يجب أن يعطى فرصة للزمالك ليكون درس التعاقد مع بديل له".