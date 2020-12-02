شكرا لقرائتكم فيفا يخاطب اتحاد الكرة للاستفسار عن القانون المصرى قبل إجراء الانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، خطابا رسميا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يطلب فيه إرسال البنود الجديدة التى تم التعديل عليها من جانب الجمعية العمومية للجبلاية خلال الاجتماع الطارئ الذى أقيم الأحد الماضى، بجانب الاستفسار عن إجراء الإنتخابات وفقا للقوانين المصرية وبما لا يتعارض معها.

وقررت الجمعية خلال اجتماعها تعديل البند الخاص بعضوية الجمعية لتصبح 134 عضوا ، وتتسع بذلك إلى 60 ناد من القسم الثالث إضافة إلى جميع أندية القسم الممتاز ( 18 ناد ) وجميع أندية القسم الثاني ( 48 ناد ) بخلاف تمثيل أندية للكرة النسائية والشاطئية والصالات.

كما تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التعديلات والمقترحات المقدمة من الجمعية العمومية على بنود اللائحة، ووضع اللائحة بصورتها النهائية ، حيث اختارت الجمعية في ختام اجتماعها كلا من: المستشار جمال عويس والنائب طارق السيد والكابتن علي سليم و احمد جوهر لهذه المهمة، وكانت الجمعية العمومية غير العادية قد ناقشت في اجتماعها بنود اللائحة الجديدة التي تتكون من 89 بندا ، حظيت معظمها على موافقة الجمعية بالتصويت على كل بند على حدة، فيما طالب الأعضاء ضبط صياغة بعض البنود.