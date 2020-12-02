شكرا لقرائتكم شوبير :ستاد الأهلي أو برج العرب الأقرب لاستضافة مواجهة نهائى كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير أن ستاد الاهلى والسلام وستاد برج العرب بالاسكندرية هما الاقرب لإستقبال نهائى كأس مصر بين الاهلى وطلائع الجيش المقرر له الثامنة مساء السبت المقبل ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" كان صعب الاهلى يقدم مباراة كويسة امبارح بعد الاحتفالات العارمة بالتتويج الافريقى وعدم تدريب الفريق الاحمر إلا مرة واحدة قبل مواجهة الاتحاد السكندرى ومع ذلك الفريق تمكن من خطف تذكرة التأهل للمباراة النهائية".

ويضيف شوبير:" بدر بانون مدافع الاهلى سيجد صعوبة شديدة فى حجز مكان أساسى بتشكيل الفريق الاحمر لأن الثنائى ياسر إبراهيم وأيمن أشرف يعيشون أفضل حالاتهم الكروية ، بينما يتولى أفشة إصلاح الاخطاء الهجومية لمروان محسن وجيرالدو وحسين الشحات ".

وأكمل شوبير:" حسام حسن أخطأ بخروج عمار حمدى الذى تسبب فى إزعاج كبير لفريق الاهلى وخروجه تسبب فى إراحة خط وسط الفريق الاحمر كثيراً".

وأردف شوبير:"2020 سنة سيئة للعالم كله ولكنها سعيدة للأهلى الذى حصد الدوري وكأس أفريقيا وصعد لنهائى كأس مصر ولديه مباراتين سوبر محلى وأفريقى".

وتابع شوبير:" ستاد الاهلى والسلام أو ستاد برج العرب بالاسكندرية هما الاقرب لإستضافة نهائى كأس مصر خاصة أن ستاد القاهرة بدأ الزرعة الشتوية ولن يستقبل المباراة ، بينما يرحب الاهلى بخوض السوبر الافريقى داخل مصر أو خارجها ليس هناك فارق لاسيما أن المباراة لن تقام بحضور جماهيرى بينما اتخذ الكاف قرار نهائى بإقامتها فى مصر".

وصعد فريق الأهلى لنهائى كأس مصر بالفوز القاتل الذى حققه على الاتحاد بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، خلال المباراة التى جمعتهما باستاد السويس فى نصف نهائى كأس مصر.

سجل رزاق سيسيه للاتحاد ثم تعادل قفشة للأهلى قبل أن يضيف حمدى فتحى الهدف الثانى القاتل للأهلى فى الدقيقة 89 من زمن المباراة.