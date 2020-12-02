شكرا لقرائتكم ربيع ياسين يطالب اتحاد الكرة بالاهتمام بمنتخب الشباب قبل بطولة شمال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب ، جميع المسئولين بالاهتمام بالمنتخب وتوفير وقت مميز له للسفر لتونس مبكراً واصطحاب عدد مناسب من اللاعبين فى ظل إصابات كورونا ، وقال ربيع ياسين فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" لم أكن أتوقع الغاء وديتى منتخب الشباب مع السعودية خاصة أن هذا أخر معسكر للمنتخب قبل التصفيات الرسمية ، وغاب تسعة لاعبين وكنت أود السفر للقفل على اللاعبين بعد وصول جدول التصفيات".

وتابع ربيع ياسين :"كتبت مذكرة لاتحاد الكرة بضرورة سفر منتخب الشباب لتونس يوم 6 ديسمبر حتى يشارك اللاعبين فى نهائى كأس مصر وأرفض التأخر عن هذا الموعد ، مش بشتكى ولا بغلط ولكن خايف على سمعة منتخب مصر ، منتخب الشباب فى خطر ، وأبلغت الدكتور جمال محمد على المشرف على المنتخب فى حضور محمود سعد بخطورة الأمر فى جلسة بالأمس".

وأكمل المدير الفنى لمنتخب الشباب :"اتفقت على مباراتين وديتين الاولى يوم 4 ديسمبر مع البنك الاهلى والثانية مع الجونة يوم 8 ديسمبر وستكون هذه الوديات هى الاخيرة لمنتخب الشباب "

وأردف ربيع ياسين :"خايف من إصابات كورونا وكان فى اقتراح نصطحب لاعبين بشكل أكثر بحيث لو حصلت إصابات كورونا تكون اللاعيبة معانا فى الفندق ونستعين بأى منهم ، مثلا نصطحب 26 لاعب أو 30 وضرورى نسافر بدرى".

وعن القرعة قال ربيع ياسين :" مش فارق معايا ترتيب المباريات ، أنا جاهز الاعب أى منتخب ".

وأسفرت قرعة بطولة شمال أفريقيا المقرر لها الشهر المقبل فى تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب 2021 بموريتانيا، عن مواجهة منتخبنا الوطنى للشباب، بقيادة ربيع ياسين لنظيره الليبى، فى افتتاحية مشوار الفراعنة بالبطولة.

ويواجه منتخبنا الوطنى للشباب نظيره ليبيا يوم 15 ديسمبر المقبل، على ملعب "المنزة"، فى تمام الساعة 2 عصرًا، بتوقيت القاهرة، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته، على ملعب "رادس".

ويلاقى منتخبنا نظيره الجزائرى يوم 24 على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم فى البطولة بملاقاة المنتخب المغربى، يوم 27 ديسمبر المقبل، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات منتخبنا فى تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.