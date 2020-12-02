قال مرتضى منصور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ” أجلت الرد على ادعاء المخالفات الوهمية إلى مابعد مباراة الفريق أمام الطلائع حتى لا اشغل اللاعبين وانتظروا الرد غدأ بمفاجأة قاسية”.
يجهز مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، مفاجأة كبرى للرد على قرار وزارة الشباب والرياضة بعزله ومجلسه.
وسبق أصدرت وزارة الشباب والرياضة قراراً رسمياً بحل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، لحين انتهاء التحقيقات على ضوء المخالفات المالية التي وجدت في القلعة البيضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من مرتضى منصور بعد عزله وإيقافه: إنتظروا مفاجأة “قاسية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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