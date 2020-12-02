شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى يكشف اقتراب أمين عمر أو الغندور من تحكيم نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد الشناوى الخبير التحكيمى أن الثنائى أمين عمر وأحمد الغندور هما الاقرب لإدارة نهائى كأس مصر بين الأهلى وطلائع الجيش، وقال الشناوى فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الإعلامى أحمد خيرى فى إذاعة أون سبورت إف إم "هدف طلائع الجيش الأول فى الزمالك ليس صحيحاً فليس هناك فاول من البداية لصالح عمرو جمال الذى فقد توازنه وسقط دون تداخل من لاعب الزمالك خارج منطقة الجزاء والفار لا يستطيع التدخل فى هذه الحالة".

وتابع أحمد الشناوى "الاتحاد السكندرى لم يستحق ضربة جزاء أمام الأهلى، مؤكدا أن سقوط رزاق سيسيه مهاجم زعيم الثغر حدث خارج منطقة الجزاء، مشيرًا إلى أن الحكم محمد معروف تعامل مع اللعبة بشكل صحيح".

ويضيف الخبير التحكيمى: "هدف الأهلى الثانى غير صحيح لأنه جاء من ضربة ركنية وهمية حصل عليها على معلول، رغم أن الكرة لم تلمس مدافع الاتحاد، وكان من المفترض احتسابها ضربة مرمى للاتحاد".

وأكمل أحمد الشناوى: "سيتم استبعاد إبراهيم نور الدين من حسابات نهائى كأس مصر لأنه أدار مباريات أخيرة للأهلى فيما سيكون الثنائى أمين عمر أو أحمد الغندور هما الأقرب لإدارة نهائى كأس مصر السبت المقبل".

وضرب فريقا الأهلى وطلائع الجيش، موعدًا فى نهائى بطولة كأس مصر، لموسم 2019 / 2020 بعد أن تأهل الطلائع على حساب الزمالك وحقق الفوز بنتيجة 3 / 1، وتأهل المارد الأحمر على حساب الاتحاد السكندرى بعد تحقيق الفوز بنتيجة 2 / 1.

الأهلى والطلائع سيتواجهان فى الثامنة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولى، فى نهائى الكأس، الذى سبق وحصده الفريق الأحمر 36 مرة، فيما تأهل الطلائع للمرة الأولى فى تاريخه للنهائى، ويطمح فى تحقيق انجاز بالتتويج على حساب الأهلى.

كما تأكدت مواجهة الأهلى لفريق طلائع الجيش فى مباراتين الأولى بنهائى كأس مصر يوم السبت المقبل، والمباراة الثانية فى السوبر المصرى المقرر إقامته بين الدورين للدورى الممتاز والتى لم يتم تحديد موعدها النهائى بعد.

وكشف مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن اللائحة الموجودة تنص على إقامة السوبر المصرى بين بطل الدورى وهو الأهلى وبين بطل كأس مصر، وحالة فوز فريق واحد بالدورى والكأس، اللائحة تنص وقتها على مواجهة بطل الدورى لصاحب المركز الثانى لكأس مصر.

وتأهل فريق طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه لنهائى كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سمير للطلائع وأدرك شيكابالا التعادل للفريق الأبيض ثم عاد سمير فى الشوط الإضافى الأول فى تسجيل هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء ثم عزز عمرو مرعى التقدم للطلائع بتسجيل الهدف الثالث لفريق، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على استاد برج العرب، بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر.