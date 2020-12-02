شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. أحمد الكأس يحرز هدفا عالميا للمنتخب الوطنى فى مرمى أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى واحدة من أجمل أهداف أحمد الكأس مع المنتخب الوطنى أحرز كاساتو الكرة المصرية هدفا عالميا فى مرمى أوغندا فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم عام 1994 عندما سدد كرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء من منطقة اليسار قوية فى المقص الشمال لحارس أوغندا معلنا عن الهدف الثانى للفراعنة .

وكان أحمد الكأس يعيش وقتها أفضل فتراته الكروية عندما كان لاعبا بنادى الأوليمبى واستطاع تحقيق لقب هداف الدورى أكثر من مرة لينتقل بعدها لنادى الزمالك ويلعب معه لمدة موسمين يعود بعدها إلى معشوقته الإسكندرية عن طريق الإتحاد السكندرى ويلعب أيضا موسمين ويعتزل بعدها كرة القدم بشكل نهائى ويتجه لمجال التدريب وحاليا يقود أبو قير للأسمدة كمديرا فنيا للفريق .