قمة عربية بطلها حجازي.. تعرف على أبرز مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة عددًا من المباريات النارية سواء على الصعيد الأوروبي من خلال مسابقة دوري أبطال أوروبا أو البطولة العربية.

أبرز مباريات الأربعاء عندما يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره باريس سان جيرمان ضمن مباريات الجولة الخامسة.

ويتصدر مانشستر يونايتد ترتيب المجموعة الثامنة برصيد تسع نقاط، في المقابل يأتي الضيف باريس سان جيرمان في الترتيب الثاني برصيد ست نقاط.

وفي البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال" سيكون هناك موقعة سعودية عندما يلتقي الشباب بغريمه الاتحاد في إطار مرحلة الذهاب.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- دوري أبطال أوروبا:

إسطنبول باشاكشهر × لايبزيج .. الموعد 7:55 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

كلوب بروج × زينيت .. الموعد 10 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 6.

يوفنتوس × دينامو كييف .. الموعد 10 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.

فيرينكفاروسي × برشلونة .. الموعد 10 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

مانشستر يونايتد × باريس سان جيرمان .. الموعد 10 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

إشبيلية × تشيلسي .. الموعد 10 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

بروسيا دورتموند × لاتسيو .. الموعد 10 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.

- كأس محمد السادس للأندية الأبطال:

الشباب × اتحاد جدة .. الموعد 6:45 مساءً .. القنوات الناقلة أبو ظبي الرياضية 1.