شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتابع موقف رباعي الفريق المُصاب بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجري لاعبو الأهلي المصابون بكورونا مسحات جديدة لمعرفة آخر تطور لحالتهم الطبية، بعد استبعادهم من مواجهة الاتحاد السكندري أمس في بطولة كأس مصر، ويعاني الأهلي من إصابة كل من اليو ديانج وأحمد ريان ومحمد شريف وأحمد رمضان بيكهام بفيروس كورونا، إلا أن هناك محاولات لتجهيزهم في أقرب وقت خاصة أن الفريق مقبل على العديد من المواجهات الهامة سواء على المستوى المحلي أو القاري.

وعلى صعيد متصل، أكد مسئولو الأهلي تمسكهم بإقامة السوبر الأفريقي في مصر في الموعد المُحدد من قبل الاتحاد الأفريقي كاف يوم 10 ديسمبر المقبل، مشددين أنه لن يتم قبول نقل المباراة إلى أي بلد بعد إبلاغنا بإقامته في مصر وأخذ كافة الاستعدادات في هذا الشأن.

وشدد مسئولو الأهلي أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية لبدء الاستعداد للمباراة خاصة على المستوى التنظيمي في الوقت الذي لازال هناك خلاف حول ملعب اللقاء حال عدم موافقة ستاد القاهرة على استقباله حيث ما زال هناك مفاضلة بين ملعب السلام وبرج العرب.

وكان كتابي الحسين، المتحدث الإعلامي لنادي نهضة بركان المغربي قد كشف موقف النادي المغربي من مواجهة الأهلي بالسوبر الأفريقي في مصر، وقال المتحدث الإعلامي لنادي نهضة بركان المغربي : "نرفض نهائيا خوض اللقاء في القاهرة.. طلبنا من الكاف مواجهة الأهلي علي أي ملعب محايد خارج القاهرة والمغرب".