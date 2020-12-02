حملة شعبية لوضع صورة مارادونا على العملة

الأربعاء 2 ديسمبر 2020

دشنت جماهير أرجنتينية حملة شعبية لوضع صورة دييجو أرماندو مارادونا أسطورة "التانجو" والكرة العالمية الراحل على إحدى ورقات العملة.



وكان مارادونا توفي قبل عدة أيام عن عمر يناهز 60 عاما، بعد إصابته بنوبة قلبية، وتسببت وفاته في حالة حزن في الأرجنتين وباقي أنحاء العالم، لما له من مكانة في تاريخ كرة القدم.

وأطلق عدد من المشجعين حملة على موقع "Change" العالمي المتخصص في هذا الشأن، لمطالبة السلطات الأرجنتينية بتغيير تصميم فئة الـ10 آلاف بيزو أرجنتيني، ووضع صورة دييجو عليها.

القائمون على الحملة نفذوا بالفعل تصميما جديدا لعملة الـ10 آلاف بيزو، وهي الفئة الأكبر لعملة البلد اللاتيني، وحمل التصميم الجديد اللونين الأزرق والأبيض الموجودين في علم الأرجنتين، مع صورة لمارادونا في شبابه مع منتخب "التانجو"، وكأس العالم التي حققها مع بلاده عام 1986.

وبعد ساعات من إطلاق الحملة حصلت على ما يزيد على 13 ألف توقيع، ولا يزال العدد في زيادة.

وتأتي تلك الحملة بالتزامن مع ما قاله مؤخرا ميجيل بيتشي، رئيس البنك المركزي الأرجنتيني، عن احتمالية طباعة عملات نقدية تحمل صورة النجم الراحل.

وكان نادي نابولي، الذي يعد مارادونا أسطورته الأبرز، قرر إطلاق اسمه على ملعب الفريق "سان باولو"، تكريما له على الإنجازات التي حققها مع نادي الجنوب الإيطالي.

جدير بالذكر أن مارادونا خاض مسيرة حافلة مع كرة القدم داخل الأرجنتين وخارجها، حيث امتدت مسيرته كلاعب بين عامي 1976 و1997، فيما لعب لمنتخب "التانجو" 17 عاما بين 1977 و1994.

وبدأ دييجو مسيرته التدريبية في سنواته الأخيرة كلاعب، وامتدت بين عامي 1994 وحتى وفاته، غير أنه لم يحقق فيها إنجازات تذكر.