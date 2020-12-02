شكرا لقرائتكم تكريم بطل دورى الكرة النسائية فى احتفالية كبرى بفنادق القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقيم اليوم الأربعاء، لجنة الكرة النسائية باتحاد الكرة التى تشرف عليها سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية، احتفالية كبرى بأحد فنادق القاهرة من أجل تكريم بطل دورى الكرة النسائية عن الموسم المنقضى وكذلك أفضل لاعبة وأفضل مدرب ، وكذلك تكريم الفرق الصاعدة للدورى الممتاز للكرة النسائية فى الموسم الجديد.

على صعيد مختلف، من المقرر أن يدخل المنتخب الوطني للكرة النسائية معسكرا مفتوحا يوم السبت المقبل وينتهي يوم 9 ديسمبر بمباراة ودية بين المنتخب الأول ومنتخب الانسات .

واجتمعت سحر عبد الحق مع أولياء امور اللاعبات وتحدثت عن سعادتها بالتزام اللاعبات بحضور التدريبات في المواعيد المجددة وقالت إن هناك مسئولية كبيرة ملقاه علي عاتق الجهاز الفني من أجل رفع المستوي وطالبتهم بضرورة التكاتف خلف المنتخب وان الفترة المقبلة ستشهد شكل جديد وصورة جيدة للكرة النسائية وانها تسعي لمشاركة الأندية الشعبية في دوري الكرة النسائية خاصة بعد اشتراك الجونة والبنك الأهلي وفي الطريق أندية أخري كبيرة مما يساهم في نشر اللعبة وتسويق الدوري ووجود عائد مادي قوي .